Feinschmecker: Sächsische Restaurants verteidigen ihren Michelin-Stern

Zu den mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants gehören wie im Vorjahr "Frieda", "Stadtpfeiffer" und "Kuultivo" in Leipzig, "Heiderand", "Elements" und "Genuss-Atelier" in Dresden sowie das "St. Andreas" in Aue - Bad Schlema und das "Atelier Sanssouci" in der Villa Sorgenfrei in Radebeul.