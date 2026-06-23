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  4. Sächsische Restaurants verteidigen ihren Michelin-Stern

Feinschmecker Sächsische Restaurants verteidigen ihren Michelin-Stern

Acht Restaurants in Sachsen behalten ihren Michelin-Stern. Was der neue «Guide Michelin» außerdem über die Gourmet-Landschaft verrät.

Feinschmecker: Sächsische Restaurants verteidigen ihren Michelin-Stern
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Mehrere Restaurants in Sachsen haben Michelin-Sterne geholt. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Leipzig/Frankfurt am Main (dpa/sn) - Acht Restaurants in Sachsen haben ihren Michelin-Stern verteidigt. Das geht aus der neuen Ausgabe des Gourmet-Führers "Guide Michelin" hervor, der in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. 

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Zu den mit einem Stern ausgezeichneten Restaurants gehören wie im Vorjahr "Frieda", "Stadtpfeiffer" und "Kuultivo" in Leipzig, "Heiderand", "Elements" und "Genuss-Atelier" in Dresden sowie das "St. Andreas" in Aue - Bad Schlema und das "Atelier Sanssouci" in der Villa Sorgenfrei in Radebeul.

Nicht mehr im "Guide Michelin" vertreten ist dagegen das "Juwel" im Hotel "Bei Schumann" in Schirgiswalde-Kirschau. Die Betreiber hatten im vorigen Jahr eine kreative Pause eingelegt. Die begehrten Auszeichnungen gelten für jeweils ein Jahr.

Bundesweit 339 Gourmet-Restaurants

Insgesamt sind im neuen "Guide Michelin" bundesweit 339 Gourmet-Restaurants aufgeführt, darunter zwölf Drei-Sterne- sowie 48 Zwei-Sterne-Lokale. 279 Lokale erhielten einen Stern. Restaurants der Zwei- oder Drei-Sterne-Kategorie gibt es in Sachsen nicht.

Der "Guide Michelin" zählt neben dem "Gault&Millau" zu den international führenden Restaurantführern. Schon ein Stern gilt als hohe Auszeichnung. Drei Sterne stehen für "eine einzigartige Küche - eine Reise wert". 

Die fest angestellten Tester haben eine Ausbildung in der Gastronomie, sie kommen unangekündigt und bewerten nach einheitlichen Maßstäben fachgerechte Zubereitung, Geschmack, persönliche Note, Preis-Leistungs-Verhältnis und gleichbleibende Qualität.