180 Jahre – so alt ist die Feuerwehr in Wümbach. Ihr Jubiläum haben die Kameradinnen und Kameraden am verlängerten Wochenende ausgiebig gefeiert. Los ging es schon zum Kindertag am Freitag mit einem Blaulichtkinderfest, bei dem trotz der vielen Konkurrenzfeste in der Umgebung viel los war. Unter anderem begeisterte die Jugendfeuerwehr mit einer Vorführung. Für den Samstag hatte sich die Feuerwehr eine Premiere überlegt: Den Wettkampf der Vereine auf dem Sportplatz. Sowohl die Wümbacher als auch die Vereine der anderen Ortsteile waren zur Teilnahme eingeladen, letztlich gekommen waren Teilnehmer verschiedener Formationen aus Wümbach und Gräfinau-Angstedt. Die kleinen und großen Mitglieder der Vereine – Bogenschießen, Carneval, Kirmes und Fußball – konnten an zehn Stationen ihr Können beweisen: Es gab unter anderem Weitwurf, Bogenschießen, Torwandschießen, einen Memory-Hindernisparcours, ein Quiz zu Ilmenau und den Ortsteilen sowie ein Feuerwehrschlauch-Geschicklichkeitsspiel. Jede Mannschaft durfte sich am Ende über Urkunden und eine Schiefertafel mit Feuerwehrlogo freuen, für das Siegerteam gab es außerdem einen Wanderpokal sowie freien Eintritt für den Blaulichtball am Samstagabend. Im kommenden Jahr soll der Wettkampf der Vereine in eine neue Runde gehen. Mit Frühshoppen, Tanzvorführungen, gemeinsamem Mittagessen und Blasmusik fand das Partywochenende am Sonntag dann sein Ende.