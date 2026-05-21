Feiertagswochenende: Mühlen, Schlösser, Oldtimer - Wohin Pfingsten in Thüringen?

Erfurt (dpa/th) - Viele Menschen freuen sich auf das lange Pfingstwochenende – nicht nur, weil es endlich sommerliche Temperaturen verspricht. An drei freien Tagen ist auch Gelegenheit zu Unternehmungen, hier einige Tipps.
50 Tage nach Ostern feiern die Christen das Pfingstfest. Es sorgt für ein langes Wochenende, bei dem Kulturinteressierte ebenso auf ihre Kosten kommen wie Ausflügler.
Erfurt (dpa/th) - Viele Menschen freuen sich auf das lange Pfingstwochenende – nicht nur, weil es endlich sommerliche Temperaturen verspricht. An drei freien Tagen ist auch Gelegenheit zu Unternehmungen, hier einige Tipps.
Nach der Werbung weiterlesen
Neben Weihnachten und Ostern ist Pfingsten eines der wichtigsten christlichen Feste. Die Gläubigen feiern mit Pfingsten den Beginn der Verbreitung der christlichen Botschaft. Zu Gottesdiensten zieht es die Kirchengemeinden oft ins Grüne, zum Beispiel in den Wald. Auch auf Burgen oder Campingplätzen werden Gottesdienste gefeiert. Im Schlosspark Altenstein im Wartburgkreis ist nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ein Open-Air-Gottesdienst mit Taubenflug geplant. In der evangelischen Kirche ist Pfingsten oft auch ein Termin für Konfirmationen. Zudem gibt es vielerorts Konzerte.
Seit Jahren fest im Pfingstprogramm: der Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag. In Thüringen geben in diesem Jahr 54 Mühlen Einblick in historisches Müllerhandwerk, Technik und Geschichte. Das ist nach Angaben des Landesverbandes für Mühlenerhaltung und Mühlenkunde gut ein Drittel der im Freistaat noch aktiven Mühlen. "Jede Mühle ist eine Besonderheit", sagt der Vereinsvorsitzende Thomas Schwarick. Angetrieben werden sie meist von Wasser und Wind.
Unter anderem öffnen die Sägemühle Reitzengeschwenda bei Pößneck, die Öl- und Graupenmühle Mühlberg und die Waidmühle Rohrborn. Hier sollen sich die Besucher anschauen können, wie ein Pferd den Mahlstein zum Zerkleinern von Waidpflanzen antreibt. Aus Waidpflanzen wurde früher blauer Farbstoff gewonnen.
Auch Bock- und Turmwindmühlen stehen in Thüringen. Wenn das Wetter stimmt, können Mühlenvereine und private Mühlenbetreiber mit reichlich Zulauf rechnen, viele Ausflügler sind dann zu den technischen Denkmälern unterwegs.
Kein Pfingsten ohne Thüringer Schlössertage: Seinen früheren Adelshäusern verdankt Thüringen eine vielfältige Schlösserlandschaft mit einem reichen kulturellen Erbe wie Theatern und Museen. 20 Residenzen locken über Pfingsten zum Besuch. Unter dem Motto "Aufgeführt! Fahrendes Volk und höfisches Theater" stehen Sonderführungen, Konzerte und Ausstellungen auf dem Programm.
Beim ersten ostdeutschen Schlössertag stellen sich am Pfingstmontag auch weniger bekannte Häuser vor. Dahinter steht eine Initiative privater Schloss- oder Gutshausbesitzer. In Thüringen öffnen ein Dutzend Häuser für Besucher, darunter Schloss Kannawurf (Landkreis Sömmerda), Schloss Tümpling in Camburg (Saale-Holzland-Kreis) und Schloss Stedtfeld in Eisenach.
Von Freitag bis Sonntag zieht es Liebhaber alter Autos wieder nach Apolda im Weimarer Land. Das 31. Oldtimer-Schlosstreffen führt sie auf die Spuren eines für das damalige Europa prägenden Ereignisses von 1806 – die Doppelschlacht von Jena und Auerstedt. Bei Ausfahrten steuern die Oldtimer Orte wie Cospeda, Krippendorf, Vierzehnheiligen und Kapellendorf entlang des Jenaer Schlachtfeldes an, wo Franzosenkaiser Napoleon mit seiner Armee im Oktober 1806 die Truppen Preußens vernichtend schlug und Zehntausende Soldaten auf beiden Seiten ihr Leben ließen.