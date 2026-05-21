Feiertagswochenende: Mühlen, Schlösser, Oldtimer - Wohin Pfingsten in Thüringen?

Kirchen

Neben Weihnachten und Ostern ist Pfingsten eines der wichtigsten christlichen Feste. Die Gläubigen feiern mit Pfingsten den Beginn der Verbreitung der christlichen Botschaft. Zu Gottesdiensten zieht es die Kirchengemeinden oft ins Grüne, zum Beispiel in den Wald. Auch auf Burgen oder Campingplätzen werden Gottesdienste gefeiert. Im Schlosspark Altenstein im Wartburgkreis ist nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ein Open-Air-Gottesdienst mit Taubenflug geplant. In der evangelischen Kirche ist Pfingsten oft auch ein Termin für Konfirmationen. Zudem gibt es vielerorts Konzerte.