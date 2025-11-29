Feiertage: Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags

Stuttgart - Um Industriearbeitsplätze in Deutschland halten zu können, schlägt die Chefin des Lasertechnik-Spezialisten Trumpf die Streichung des Ostermontags als Feiertag vor. "Wir haben die meisten Feiertage und im Durchschnitt die meisten Krankheitstage", sagte Nicola Leibinger-Kammüller den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Samstag). "Wir müssen uns wieder kollektiv anstrengen, weil sich der Erdball weitergedreht hat, wenn wir auf die Arbeitszeiten in Amerika, China oder Polen blicken."