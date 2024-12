Der 23 Jahre alte Eishockeyspieler Moritz Seider erlebt in diesem Jahr eine Premiere. "Es wird das erste Mal sein, dass meine Freundin und ich komplett alleine sind für uns", erzählt Seider, der für die Detroit Red Wings in der National Hockey League spielt. Gemeinsam fahren sie in "ein kleines süßes Hotel" in Richtung Lake Michigan. Das Trainingsprogramm werde sich eher in Grenzen halten. "Wir spielen 82 Spiele, da nutzt man jede freie Sekunde, um sich einfach zu regenerieren, auszuruhen, neue Kraft zu tanken."