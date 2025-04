München (dpa/lby) - Trotz Tanzverbots werden Menschen in München und Mittelfranken am Karfreitag auf Protestpartys feiern. In München wird es nach Angaben des Bundes für Geistesfreiheit (bfg) etwa 40 Veranstaltungen an den sogenannten stillen Tagen Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag geben. Auch Nürnberg und Erlangen sind in diesem Jahr mit einer Protestfeier am Karfreitag dabei.