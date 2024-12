Rosenheim - Zu einem kuriosen Einbruch in einem Wohnhaus kam es am Ende der Weihnachtstage in Rosenheim. Ein 19-jähriger Mann war alkoholisiert in das Haus eingedrungen im Glauben, in seiner eigenen Wohnung zu sein, wie die Polizei mitteilte. Nach Eintreffen der Beamten habe der "merklich verwunderte" Mann gefragt, was die Polizei bei ihm mache.