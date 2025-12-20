Spitzenköchin Maria Groß kocht Nudeln mit Tomatensoße

Die vielfach prämierte Köchin und Chefin des Restaurants "Bachstelze" in Erfurt, Maria Groß, kocht zum Fest eher ungewöhnlich - nämlich: Nudeln mit Tomatensoße. Allerdings nicht für sich, wie sie erzählt. Sondern am ersten Weihnachtsfeiertag für eine Gruppe aus einem Erfurter Kinderheim. "Das machen wir schon seit vielen Jahren." Es gebe aber natürlich auch Gans für die Kinder, die mögen, so die 46-Jährige, die auch immer wieder in TV-Kochshows zu sehen war.

Der Heiligabend verbringe sie hingegen eher ruhig. Tagsüber bereite sie im Restaurant den Folgetag vor, um den Angestellten eine Pause zu gönnen. Abends kämen Freunde aus Holland zu Besuch, es gebe Käsefondue. "Bis vor einem Jahr haben wir noch bei der Oma in Straußfurt gefeiert, mit Kartoffelsalat und Weißwürstchen, ganz gediegen." Doch die Oma sei inzwischen gestorben. "Aber wir nehmen die Urne von Oma mit, dann feiert sie mit uns."

Bei Fritz Wagner ("Kloß-Fritz") steht die Speisekarte fest

Mit dem Song "Thüringer Klöße" feierte Fritz Wagner als 14-Jähriger einen Internethit. Und auch heute steht "Kloß-Fritz" noch vor der Kamera – aktuell in der Reality-TV-Serie "Der Promihof" bei RTL Zwei. Seiner Heimat hat der inzwischen 26-Jährige den Rücken gekehrt und wohnt im oberbayrischen Penzberg. Zu Weihnachten geht es aber regelmäßig zurück zu seiner Mutter nach Südthüringen, wie er verrät.

Weihnachten laufe eher klassisch ab – die Geschenke würden unter den Baum gestellt, danach folge das Essen: Ente aus dem Ofen mit Äpfeln und Zwiebeln, Apfelrotkraut "und natürlich Thüringer Klöße". Zur Bescherung werde viel gelacht, oft schenkten sie sich in der Familie Dinge, die witzig seien und an denen alle Spaß hätten.

Martin Kohlstedt setzt sich ans Heimklavier

Seine Konzerte haben den Weimarer Komponisten und Pianisten Martin Kohlstedt dieses Jahr durch ganz Europa geführt. Zu Weihnachten wird es aber für ihn ganz traditionell, wie er erzählt. Gerade weil die Touren oft alles aus der Ordnung brächten, halte er an diesen Ritualen fest. "Sobald ich zu Hause bin, gehen alle öffentlichen Gedanken aus – und ich werde wieder ein elfjähriger Junge." Er sitze am Heimklavier zwischen Nichten, Neffen und Jagdtrophäen und spiele einfach drauflos. Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag seien große Familientreffen, es gebe Wild zu essen – "Weihnachten wie aus dem Bilderbuch".