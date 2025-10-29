Am Freitag ist einer der jährlich sieben christlichen gesetzlichen Feiertage in Thüringen. Der einzige, dessen religiösen Gehalt unsere Gesellschaft nicht vollständig durch ganz und gar unchristliche Feiertagsbräuche verdrängt hat. Noch nicht. Der gruselige Halloween-Brauch ist seit dreißig Jahren dabei, dem evangelischen Reformationstag jenen rituellen Anlass zu verschaffen, ohne den sich so ein Feiertag irgendwie merkwürdig anfühlt, für den ja immerhin der Wirtschaft ein Arbeitstag abgerungen wird.