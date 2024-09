Der Einheitstag sei auch ein Symbol des fundamentalen Wandels. So hätten die Wiedervereinigung und das Ende des Kalten Krieges im thüringisch-hessischen Grenzgebiet Platz geschaffen für Neues. Mit Blick auf die Gedenkstätte Point Alpha an der Grenze beider Bundesländer sagte Ramelow: "Platz, der nun durch die Gedenkstätte mit ihrer wertvollen Erinnerungs- und Bildungsarbeit gefüllt und durch vielfältige Begegnungen belebt wird." Ramelow, der am 2. Oktober am Festakt zum Tag der Deutschen Einheit der Point Alpha Stiftung ein Grußwort halten wird, betonte: "Heute liegt Point Alpha nicht mehr am Ende der Welt, sondern im Herzen Deutschlands."