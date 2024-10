Feiertag Feiern zum Einheitstag - Voigt sieht Demokratie unter Druck

Festakt in Gedenkstätte zur Wiedervereinigung

Bereits am Mittwoch wurde mit einem Festakt in der Gedenkstätte Point Alpha an der thüringisch-hessischen Grenze an die deutsch-deutsche Trennung und an die Wiedervereinigung 1990 erinnert. Thüringens geschäftsführender Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärte in einem Grußwort, dass die Ostdeutschen stolz auf das seit der Wiedervereinigung Erreichte sein könnten. Der Blick auf Point Alpha lehre, dass eine europäische Friedensordnung nötig sei, die den Nachfolgestaaten der Sowjetunion die Chance auf Sicherheit biete, sich in Frieden und Freiheit entwickeln zu können.