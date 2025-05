In Oberhof begann die Mountainbike-Saison am sonst fürs Skifahren genutzten Fallbachhang, in Erfurt starteten nach Polizeiangaben rund 770 Motorräder zu ihrer traditionellen Ausfahrt am 1. Mai. Größere Zwischenfälle oder Unfälle waren der Polizei zunächst nicht bekannt, wie eine Sprecherin sagte.