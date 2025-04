Bis Ende Juni solle es in Thüringen 157 Feierstunden geben, bei denen die Jungen und Mädchen Urkunden und Bücher erhalten. Den Auftakt gibt es laut Lappann am 12. April in Königsee (Kreis Saalfeld-Rudolstadt). Mit Feierstunden in Altenburg und Eisenach werde am 21. Juni die Jugendweihe-Saison enden.