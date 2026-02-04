Es war ein mitunter langer Weg, mehr oder weniger einfach und mit Herausforderungen verbunden, der diese Menschen aus allen Ecken der Welt an ihren neuen Lebensmittelpunkt, den Wartburgkreis, geführt hat. Längst aber sind sie hier, und nun auch ganz offiziell Teil dieser Gesellschaft: Am Dienstagnachmittag kamen zahlreiche der im Jahr 2025 in Deutschland eingebürgerten und in der Region lebenden Menschen zu einer Feierstunde in der „Automobile Welt Eisenach“ zusammen. Insgesamt rund hundert Gäste waren zugegen und zeigten, welche Vielfalt das Einwanderungsgeschehen im Wartburgkreis hat.