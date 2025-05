„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widerspricht ihren Eltern, legt die Beine übereinander und tyrannisiert ihre Lehrer. “ Das ist ein Zitat, das bereits mehr als 2000 Jahre alt ist und von Sokrates stammt. Bis heute hat dieser Konflikt zwischen der jungen und der alten Generation überdauert. Dabei ist es die Jugend, auf der die Hoffnungen einer jeden Gesellschaft liegen. Ein Thema, mit dem sich auch Oberbürgermeister André Knapp in seiner Rede für die neun Teilnehmer an der Jugendfeier der Jenaplan-Schule Suhl am vergangenen Samstag im Oberrathaussaal beschäftigt hat.