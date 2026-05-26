Spencer-Hill-Festival und Lichterfest in Ilmenau, Citylauf oder Tanzparty in Arnstadt – mit dem Frühjahr hat auch die Veranstaltungssaison begonnen. Nicht nur die Kommunen tragen zum sozialen Leben bei. Öffentliche Straßen und Plätze werden auch dank dem Einsatz von Vereinen und Privatpersonen zur Eventlocation oder Partymeile. Doch wer darf eigentlich so eine Veranstaltung organisieren? Was kostet dies? Und welche Regeln sind zu beachten? Wir haben nachgefragt.