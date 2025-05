In einem bekannten deutschen Volkslied von Hermann Adam von Kamp aus dem Jahr 1818 heißt es „Alles neu macht der Mai“. Das das mehr als 200 Jahre später immer noch so ist, davon konnten sich am vergangenen Maifeiertag vielerorts die zahlreichen Wanderer und Fahrradfahrer überzeugen, so auch in den schönen Orten im südlichen Föritztal, wo die Natur viel Grün heraus zauberte.