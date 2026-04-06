Ein voller Erfolg war auch in diesem Jahr wieder der zweitägige Osterrock in Crock. Insgesamt mehr als 2000 Gäste haben die beiden Veranstaltungen am Samstag und Sonntag besucht, sagen die Hauptorganisatoren Anja Müller und Ronny Franke am Ostermontag. Mehr als zufrieden sei der veranstaltende Sportverein Edelweiß Crock und dessen Förderverein auch deshalb, weil die Veranstaltung auffallend friedlich über die Bühne gegangen seien. Die Veranstalter haben dieses Jahr auf dieselben musikalischen Akteure gesetzt wie beim 20-jährigen Jubiläum im Vorjahr: Am Samstag heizten die DJs von Wohnzimmer 23 der jüngeren Generation ein, während die Showband „Barbed Wire“ am Sonntag das etwas reifere Feiervolk zum Tanzen brachte. Die Liveband zog sogar mehr Gäste an als 2025, was zeige, dass man hier den Nerv des Publikums getroffen habe, erklärt Ronny Franke. Friedlich und erfolgreich: So soll’s sein und so kann es gern weitergehen in Crock. Und so bleibt den Veranstaltern sicher wieder etwas vom Erlös übrig, um den örtlichen Sportverein zu unterstützen wie in den Jahren zuvor.