Mit der DDR gewann er 1976 Olympia-Gold in Montreal, mit dem FC Carl Zeiss Jena spielte er fünf Jahre später im Europapokalfinale gegen Dinamo Tbilissi (1:2), bei der WM 1974 stand er beim legendären 1:0 gegen die Bundesrepublik auf dem Platz: Lothar Kurbjuweit, in Riesa geboren, ist eine lebende Fußball-Legende. An diesem Donnerstag (6. November) gibt es Grund zum Feiern, denn „Loth“ wird 75 Jahre alt. „Bei altersgerechter Gesundheit“, wie der Jubilar mit dem ihm eigenen Schalk im Nacken berichtet.
Feier in Berlin Eine Legende wird 75
Ulrich Klemm 06.11.2025 - 10:32 Uhr