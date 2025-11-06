 
Feier in Berlin Eine Legende wird 75

Lothar Kurbjuweit ist 1976 Olympiasieger geworden. Nun feiert der einstige Weltklasse-Fußballer einen runden Geburtstag.

Lothar Kurbjuweit. Foto: imago/Chromorange

Mit der DDR gewann er 1976 Olympia-Gold in Montreal, mit dem FC Carl Zeiss Jena spielte er fünf Jahre später im Europapokalfinale gegen Dinamo Tbilissi (1:2), bei der WM 1974 stand er beim legendären 1:0 gegen die Bundesrepublik auf dem Platz: Lothar Kurbjuweit, in Riesa geboren, ist eine lebende Fußball-Legende. An diesem Donnerstag (6. November) gibt es Grund zum Feiern, denn „Loth“ wird 75 Jahre alt. „Bei altersgerechter Gesundheit“, wie der Jubilar mit dem ihm eigenen Schalk im Nacken berichtet.

Seit einem Jahrzehnt lebt Kurbjuweit mit der Familie in Berlin-Pankow. Dort fühlt sich der Ex-Präsident des FC Carl Zeiss und Ex-Trainer des FC Rot-Weiß Erfurt pudelwohl: „Ich mache meine Radtouren und bleibe in Bewegung, das ist das Wichtigste.“