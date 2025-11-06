Feier in Berlin: Eine Legende wird 75

Mit der DDR gewann er 1976 Olympia-Gold in Montreal, mit dem FC Carl Zeiss Jena spielte er fünf Jahre später im Europapokalfinale gegen Dinamo Tbilissi (1:2), bei der WM 1974 stand er beim legendären 1:0 gegen die Bundesrepublik auf dem Platz: Lothar Kurbjuweit, in Riesa geboren, ist eine lebende Fußball-Legende. An diesem Donnerstag (6. November) gibt es Grund zum Feiern, denn „Loth“ wird 75 Jahre alt. „Bei altersgerechter Gesundheit“, wie der Jubilar mit dem ihm eigenen Schalk im Nacken berichtet.