Sie sieht wieder schmuck aus, die Werraquelle zwischen Masserberg und Fehrenbach. Am Sonntagnachmittag konnte nach mehrmonatigen Arbeiten die neu sanierte Quelle in rund 800 Meter Höhe zwischen dem Zeupelsberg und dem Sommerberg bei Fehrenbach mit Freibier und Blasmusik eingeweiht werden. Dazu hatte der „Dorfgemeinschaftsverein Fehrenbach e.V.“ eingeladen, der die Sanierung vorgenommen hatte. Die Werraquelle ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region.