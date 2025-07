Fehrenbach/Masserberg: Zeugen zu lebensbedrohlichem Radunfall gesucht

Bei dem Vorfall, der sich bereits am 29. Juni gegen 16 Uhr ereignet hatte, war der Mann auf dem Wanderweg von der "Eisfelder Ausspanne" in Richtung "Werraquelle" unterwegs. Dort stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Gegenüber der Polizei gab eine Zeugin an, was zwei bislang unbekannte Frauen ihr gesagt hatten. Demnach hätten sie eine ebenfalls unbekannte Frau mit Hund in der Nähe des gestürzten Radfahrers gesehen.