Mit einer Mischung aus großem bürgerschaftlichen Engagement und Mitteln aus der Gemeinde mausert sich die Fehrenbacher Dorfmitte zu einem echten Hingucker. Ein neuer Brunnen und üppige Bepflanzung ringsum sorgen für Verweilpotenzial. „Und auch die Touristen, die hier in unserem Ort zu Besuch sind, bekommen ein anderes Bild“, findet Peter Koch. Peter Koch ist langjähriger Gemeinderat und Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins Fehrenbach. Und eben jener Verein hat bereits in den Vorjahren tatkräftig mitgeholfen, in Fehrenbach öffentliche Infrastruktur zu erhalten und aufzuwerten.