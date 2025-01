Fehler bei Militärtransport: Polnische Antipanzerminen landen irrtümlich in Möbel-Lager

Obwohl der Fehler schon ein halbes Jahr zurückliegt, erfuhr die polnische Öffentlichkeit davon erst am Donnerstag durch Medienberichte in den Nachrichtenportalen "Onet.pl" und "Wirtualna Polska". Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz entließ daraufhin am selben Tag den Chef der internen Inspektion der Armee und schlug am Freitag einen Nachfolger vor. Eine Begründung für den Personalwechsel nannte das Ministerium bisher nicht. Nach Medienberichten soll der Militär versucht haben, den Fehler zu vertuschen und seinen Vorgesetzten zu verschweigen.