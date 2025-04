Wenn Autofahrer durch Meiningen fahren wollen, brauchen sie viel Geduld – denn die Bauarbeiten auf der B 19 / Dolmarstraße in Richtung Ortsteil Helba sorgen für reichlich Verkehrseinschränkungen. Zumal im selben Atemzug die Ampelanlage an der Kreuzung Dolmarstraße / Leipziger Straße erneuert. Die Fahrbahneinschränkungen im Kreuzungsbereich sowie die Baustellenampel sorgen für zusätzliche Behinderungen im Stadtverkehr. Verständlich also die Erwartung aller Verkehrsteilnehmer, dass die Baumaßnahmen so schnell wie möglich fertig sein sollten. Doch aktuell tut sich wenig.