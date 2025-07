Der Wanderer und die Einkehr bei der Wanderung – im Thüringer Wald ist das ein Spannungsverhältnis, das zu den Urfragen der Menschheit führt: Was war zuerst da? Das Ei, oder doch die Henne? Auf die Einkehr bezogen lautet die Frage: Was muss zuerst da sein, ein schöner Gasthof, der die Wanderer anlockt, oder genug Wanderer, die die Ansiedlung eines Ausflugslokals überhaupt erst attraktiv machen. In früheren Jahren, als im entlang des Rennsteigs noch viele Hütten und Gasthäuser gab, da klagten deren Wirte häufig darüber, dass die Ausflügler fast nur aus dem Rucksack leben würden. Inzwischen ist die Zahl der Einkehrmöglichkeiten deutlich zurückgegangen und Wanderer klagen darüber, dass sie sich aus dem Rucksack versorgen müssen. Die Situation beschreibt eines der Grundprobleme des Thüringer Walds. Urlauber wissen ihn durchaus zu schätzen, wie jüngste eine Datenauswertung erst wieder ergab. Doch die Gästezahlen sind eben nicht hoch genug, um auf den Wanderwegen und in den Ausflugslokalen für eine Kundenfrequenz zu sorgen, wie Urlauber sie zum Beispiel aus Österreich gewöhnt sind. Ein Lokal zu pachten und zu betreiben lohnt sich eben nur, wenn auch Gäste kommen. Genau daran müssen alle Beteiligten arbeiten. Dann klappt es mit den Einkehrmöglichkeiten. jolf.schneider@insuedthueringen.de