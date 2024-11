Kemmerich: Kommunikation war "fast weinerlich"

Kemmerich sagte, generell spreche nichts dagegen, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Er sei aber tief erschüttert, dass es offenbar keine Kommunikationsstrategie in der Partei gebe. Eigentlich hätte die FDP mit breitem Kreuz sagen müsse, sie habe das "Gewürge" beendet. "Stattdessen nur rückwärtsgewandte Betrachtungen, fast weinerlich: "Oh Gott, oh Gott, der Scholz, wie böse der mit uns war"", konstatierte Kemmerich.