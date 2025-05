Nur die Adresse des Kongresszentrums, in dem die FDP an diesem Freitag zum Bundesparteitag zusammenkommt, kann ihr derzeit Mut machen. Es handelt sich um die Sonnenallee in Berlin. Ansonsten sieht es düster aus für die Liberalen. Nicht nur in Thüringen flogen sie aus dem Parlament – mit 1,1 Prozent. Auch dem Bundestag gehört die bisherige Regierungspartei nicht mehr an. War’s das mit der FDP? „Es gibt genug, die das so sehen“, antwortet Thomas Kemmerich, der Thüringer Landeschef.