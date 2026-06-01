Der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich sieht die FDP nach der Kampfkandidatur von Marie-Agnes Strack-Zimmermann vor der Spaltung oder dem Fall in die Bedeutungslosigkeit. 40 Prozent der FDP-Delegierten haben am Wochenende gegen den neuen Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki und für Strack-Zimmermann gestimmt. Das sei keine Minderheit, sondern zeige die Zerrissenheit der Liberalen in der FDP, sagte Kemmerich im Gespräch mit unserer Zeitung.