Der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich sieht die FDP nach der Kampfkandidatur von Marie-Agnes Strack-Zimmermann vor der Spaltung oder dem Fall in die Bedeutungslosigkeit. 40 Prozent der FDP-Delegierten haben am Wochenende gegen den neuen Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki und für Strack-Zimmermann gestimmt. Das sei keine Minderheit, sondern zeige die Zerrissenheit der Liberalen in der FDP, sagte Kemmerich im Gespräch mit unserer Zeitung.
FDP Ex-Ministerpräsident bietet Kubicki-Leuten Asyl an
Olaf Amm 01.06.2026 - 11:38 Uhr