Hiobsbotschaft für die Fußballer des FC Zella-Mehlis: Adrian Hellmann wird dem Klub mehrere Monate fehlen. Die Untersuchung seines verletzten Knies im MRT ergab: Riss des vorderen Kreuzbandes, Anriss des Innenbandes und Beschädigung des Meniskus. Das bestätigte der 32-Jährige am Sonntag (31. August) am Rande des Kreisoberliga-Spiels des FC in Wernshausen, das Hellmann als Zuschauer mit Orthese am Knie verfolgte.