Zweiter gegen Vorletzter der Fußball-Kreisoberliga, da schienen die Rollen am Samstag, 5. April, klar verteilt gewesen zu sein. Doch von einem großen Unterschied ist beim Aufeinandertreffen zwischen Zella-Mehlis und Viernau über weite Strecken nicht viel zu sehen. Ja, der erste Verfolger des 1. Suhler SV hat ein klares Chancenplus im gesamten Spiel zu verzeichnen und geht in der 17. Spielminute durch Alex Steinke auch mit 1:0 in Führung. Doch es dauert bis zur 54. Minute, ehe der FC das zweite Tor macht.