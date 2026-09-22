Einzig Rick Brandls Eltern Conny und Silvio konnten einem am Sonntagabend (20. September) nach dem Zella-Mehliser 6:1-Kantersieg in Goldlauter leidtun. Der fußballverrückte Familienanhang des Zella-Mehliser Cheftrainers kümmert sich aktuell um die Dreckwäsche der Fußballer. Und weil ihr Sohn ein wenig abergläubisch ist und die begonnene Siegesserie in dieser Kreisoberliga-Saison unter keinen Umständen gefährden möchte, sind seine Männer am völlig verregneten Derby-Sonntag mit den scheinbar erfolgversprechenden weißen Trikots in der Wopptei aufgelaufen.