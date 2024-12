"Ach, wo! Nein, das steckt er weg. Manu weiß selbst am besten, was er in der Situation falsch gemacht hat", sagte der 80-Jährige in einem Interview der "Abendzeitung" und des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Er habe sich am Dienstag, als Neuer weit aus dem Tor gekommen war und Leverkusens Jeremie Frimpong per Bodycheck gestoppt hatte, allerdings auch gefragt: "Was macht er denn da draußen?!".