FC Bayern Reiter weist Lügenvorwurf im Stadtrat zurück

München (dpa/lby) - Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat Lügenvorwürfe aus dem Stadtrat im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern zurückgewiesen. Als er in der Sitzung des Stadtrats sich dazu geäußert habe, sei er entgegen seiner Annahme schon reguläres Aufsichtsratsmitglied gewesen, teilte Reiter in einer Erklärung mit. Von diesem aktuellen Stand habe er aber zu Beginn der Vollversammlung nichts gewusst. "Vorwürfe, ich hätte wissentlich die Unwahrheit gesagt, weise ich deshalb mit aller Schärfe zurück!", so Reiter.