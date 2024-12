"Sie müssen sechs Monate zurückgehen, wo wir da waren und was wir vorhatten. Es ist jetzt selbstverständlich, dass Bayern 'nur' Meister werden kann. Aber das hat am Anfang der Saison keiner geschrieben", sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim. Dann werden neben Harry Kane nun auch noch Torwart Manuel Neuer (Rippenbeschwerden) und Offensivspieler Serge Gnabry (Knieprobleme) ausfallen.