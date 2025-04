FC Bayern München Thomas Müller: "Der Titel ist nur das Metallstück"

FC Bayern gegen Auckland, Boca Juniors und Benfica

Aus Deutschland sind bei der Club-WM der FC Bayern und Borussia Dortmund dabei. Der deutsche Rekordmeister trifft zum Auftakt am 15. Juni in Cincinnati auf Auckland City FC aus Neuseeland. Ihr zweites Gruppenspiel bestreiten die Münchner gegen den argentinischen Topclub Boca Juniors am 21. Juni in Miami. Zum Abschluss ihrer Vorrunde spielen die Bayern am 24. Juni in Charlotte gegen Benfica Lissabon. "Wir wollen natürlich durchmarschieren in die K.-o.-Runde", verkündete Müller.