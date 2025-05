FC Bayern München: Söders Vorstellung für Müllers Zukunft

München (dpa/lby) - Ministerpräsident Markus Söder sieht beim FC Bayern München eine Rolle als perfekt für Thomas Müller an. "Es gibt keinen, der so eine enge Bindung zu Fans und an die Idee des FC Bayern hat. Irgendwann wäre er ein super Präsident für den FC Bayern", sagte Söder in Sport1. "Ich bin sicher, dass er Bayern und dem FC Bayern erhalten bleibt." Gerne würde Söder in der neuen Saison auch den Leverkusener Florian Wirtz zusammen mit Bayern-Regisseur Jamal Musiala in der Münchner Mannschaft sehen.