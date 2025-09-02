FC Bayern München Nanu? Thomas Müller trainiert beim FC Bayern mit

München - Thomas Müller ist beim FC Bayern München zurück - als Gast auf dem Trainingsplatz. Knapp einen Monat nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps trainierte der 35-Jährige an der Säbener Straße. Während der Länderspielpause weilt die Bayern-Ikone in der Heimat und hält sich in dieser Zeit auf dem Club-Gelände fit. Bei seiner Einheit am Dienstag trug er auch die Trainingskleidung seines Herzensvereins. Wegen der Länderspiele weilt aber nur eine Mini-Delegation des Rekordmeisters um Aleksandar Pavlovic in München.