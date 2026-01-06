München - In der Debatte um seinen locker ausgesprochenen Traum von Real Madrid hat Bayern-Jungstar Lennart Karl Rückendeckung der deutschen Fußball-Legenden erhalten. "Ich finde es gut, wenn jemand auch schon mit 17 Selbstvertrauen hat. Sich die Ziele zu setzen, hat auch gar nichts mit Überheblichkeit zu tun. Ich finde es ehrlich, aber nicht überheblich und nicht arrogant", sagte Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Dabei gehe es auch gar nicht immer allein ums Geld, "sondern auch mal um eine neue Herausforderung, um sich wieder aufzufrischen".