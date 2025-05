Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Nachricht gerne hören. Denn die Nationalmannschaft trifft beim Final-Four-Turnier zunächst im Halbfinale am Mittwoch, 4. Juni (21. 00 Uhr), in München auf Portugal mit Starspieler Cristiano Ronaldo. Das zweite Halbfinale bestreiten einen Tag später in Stuttgart Europameister Spanien und der WM-Zweite Frankreich. Das Endspiel findet am Sonntag, 8. Juni (21.00 Uhr), in München statt, das Spiel um Platz drei am selben Tag in Stuttgart.