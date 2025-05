München - Eine Reihe von Bayern-Stars um Thomas Müller ist laut einem Medienbericht zu einer Ibiza-Tour aufgebrochen. Die "Bild" veröffentlichte am Sonntagmittag Bilder und Videos von Münchner Fußball-Profis am Flughafen. Dort hob laut dem Bericht der Privatjet um die Mittagszeit ab. Müller, der am Samstag beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach sein letztes Heimspiel für den FC Bayern absolviert hatte, war im lässigen Look lachend und mit Sonnenbrille zu sehen.