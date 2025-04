Appell an Fans: Wir brauchen euch gegen Inter

Der 35-Jährige hob die Wichtigkeit des Viertelfinales mit Inter Mailand hervor. Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in München und acht Tage später in Mailand fällt die Entscheidung um den Halbfinal-Einzug. Das sei das "Duell, um so richtig die Tür aufzustoßen in Richtung Finale dahoam", unterstrich Müller vor dem Abschlusstraining. "Das ist jetzt das, was wirklich zählt, was uns als Mannschaft beschäftigt, was mich am meisten beschäftigt. Wo wir auch euch brauchen, die ganzen Bayern-Fans. Aber ich glaube, da sind wir alle auf einer Spur."