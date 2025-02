"Ich schließe nichts aus"

Müller will grundsätzlich gerne weiter Fußball spielen. "Auf jeden Fall fühlt es sich so an", sagte er. Der 35-Jährige schränkte dann aber auch wieder ein: "Ich schließe nichts aus. Es könnte auch sein, dass es im Sommer vorbei ist. Aber ich habe weiterhin sehr viel Spaß am Fußball."