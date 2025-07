"Das war einfach nur eine Explosion, im Stadion, in der Stadt", erinnerte sich Müller und schilderte, dass er sich die Partie seitdem ein paarmal noch angesehen hatte. "Wenn man in die Augen meiner Teamkollegen und meine Augen guckt, dann war das... die chemischen Reaktionen spielten verrückt", sagte der heute 35-Jährige über die Gefühlswelt in jenen Sekunden in der Allianz-Arena. "Das war der intensivste Moment in meiner Karriere."