Eher überrascht hingegen reagierte der frühere Nationalspieler Thomas Helmer über die angeblich zurückgezogene Offerte an Kimmich. "Wenn Bayern was zurückzieht, in Zeiten, wo sie gerade mit (Jamal) Musiala, mit (Alphonso) Davies alles in trockene Tücher bekommen haben, das wundert mich schon sehr. Das hätte ich nicht gedacht", sagte der Europameister von 1996. Er glaube aber nicht, dass es für Kimmich in den Vertragsverhandlungen um finanzielle Aspekte gehe. "So schätze ich ihn nicht ein", sagte der 59-Jährige.