FC Bayern München Lennart Karl will "auf jeden Fall mal" nach Madrid wechseln

München - Die Frage eines Bayern-Fans hat Lennart Karl beim Besuch eines Fanclubs in die Bredouille gebracht. Ob er einen Traumverein außer Bayern München habe, wurde der 17 Jahre alte Offensivstar gefragt - worauf er mit einem Lächeln antwortete: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, da zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns."