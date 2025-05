FC Bayern München Kompany nach Meisterfeier: Das ist Müllers "einziger Wunsch"

Für Kimmich ist das für den Verein finanziell lukrative XXL-Turnier auch eine Verpflichtung Müller gegenüber. "Man will natürlich nicht, dass ein Gruppenspiel sein letztes Spiel sein wird. Wir geben alles, dass sein letztes Spiel ein wichtiges Spiel sein wird." Passend wäre da sicher das Finale am 13. Juli in New Jersey. Mit einem weiteren Titel würde Müller auch Ex-Teamkollegen Toni Kroos als erfolgreichsten Trophäensammler überholen.