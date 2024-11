Rüschlikon - Für Uli Hoeneß (72) ist das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga schon entschieden. "Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft", zitierte der "Blick" den Ehrenpräsidenten des FC Bayern München auf einem Forum der Schweizer Zeitung "Finanz und Wirtschaft" in Rüschlikon im Kanton Zürich. "Wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da. Wir sind Tabellenführer. Und unsere einzigen richtigen Konkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig liegen weit hinter uns."