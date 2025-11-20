München - Bayern Münchens Torjäger Harry Kane ist von Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit einem besonderen Vergleich geadelt worden. Auf die Frage, wo er den Engländer unter den vielen Starstürmern der Historie beim deutschen Fußball-Rekordmeister einordne, antwortete der Vereinspatron: "Wir haben natürlich ganz Große schon gehabt mit Gerd Müller und mit Giovane Elber und dann natürlich auch mit Robert Lewandowski. Aber Harry Kane ist absolut ebenbürtig. Ich würde da jetzt keine großen Unterschiede machen."