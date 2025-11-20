Hoeneß: Bayern dank Kompany im "Idealzustand"

Hoeneß ist grundsätzlich gerade sehr glücklich mit dem Team von Trainer Vincent Kompany, das in der Bundesliga und der Champions League die Tabellen anführt. "Ich habe dem Vincent kürzlich gesagt, als wir uns zum Essen trafen: Früher war es so, dass man in der 80. Minute gehofft hat, dass das Spiel bald zu Ende ist. Jetzt ist man in der 80. Minute und sagt, hoffentlich spielen die noch lange, weil das so viel Spaß macht. Die haben Spaß, die Zuschauer haben Spaß und auch wir auf der Tribüne haben Spaß. Und das ist eigentlich im Moment so der Idealzustand, wie man sich den FC Bayern vorstellen will."