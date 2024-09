"Einsetzbar ist KI zum Beispiel beim Scouting oder auch bei der Auswertung von Verletzungshäufigkeiten, was uns in der vergangenen Saison sehr beschäftigt hat", wurde er auf dem "Auto, Motor und Sport"-Kongress zum Thema KI und Digitalisierung in der Allianz Arena in München zitiert. Helfen könne KI aber auch in der Mustererkennung und bei der Beantwortung der Frage, "ob ein junger Spieler der neue Thomas Müller werden könnte".