München - Der bayerische Ministerpräsident und bekennende Fußball-Fan Markus Söder (CSU) sieht trotz der Champions-League-Pleite in Rotterdam für den FC Bayern noch keinen Anlass zur Sorge in dieser Saison. "Ich würde das Spiel jetzt nicht als Weltuntergang sehen", sagte Söder in einer Gesprächsrunde des TV-Senders Sky. "Sie sind nicht da, wo sie sein wollen, aber es ist noch Zeit."